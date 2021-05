Roma, il 31 maggio si terrà "Vincere la paura": convegno su media e terrorismi

Ufficio stampa

Si svolgerà il 31 maggio dalle ore 9 alle ore 14, presso l'Auditorium "Carlo Mosca" della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, il seminario di studio "Vincere la paura. Una nuova comunicazione della sicurezza contro il mediaterrorismo". L'obiettivo è quello di interpretare e contrastare le distorsioni presenti nelle narrazioni dei media e accompagnare gli operatori della sicurezza e dello spazio pubblico in contesti complessi come terrorismo, migrazioni, criminalità e pandemia.