Roma, è un giapponese l'uomo trovato morto nel Tevere

E' stato identificato l'uomo, il cui corpo senza vita è stato trovato martedì pomeriggio nel Tevere a Fiumicino, nel tratto terminale che conduce alla foce del fiume. Si tratta di un cittadino giapponese, di 71 anni, che risultava scomparso a Roma ai primi di aprile. Il cadavere riaffiorato era in avanzato stato di decomposizione, segno che si potesse trovare in acqua da diversi giorni. L'identificazione, effettuata dalla polizia, è stata possibile per via di documenti di riconoscimento trovati negli indumenti. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso.