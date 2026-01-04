Roma, frontale tra due auto: tre morti

Tre morti e un ferito in gravi condizioni. E' il bilancio di un incidente automobilistico avvenuto nella zona di Tor San Lorenzo a Roma, precisamente vicino ad Ardea. Lo scontro frontale è avvenuto tra due auto e ha provocato la morte di un uomo di 70 anni, di sua moglie di 63 e del 37enne che era bordo dell'altra auto. Una quarta persona, il figlio della coppia di 32 anni, ha riportato ferite gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Ipotesi sorpasso azzardato.