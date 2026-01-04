Roma, frontale tra due auto: tre morti

E' accaduto nella notte tra sabato e domenica sulla Laurentina. C'è anche un grave ferito
© ansa
Tre morti e un ferito in gravi condizioni. E' il bilancio di un incidente automobilistico avvenuto nella zona di Tor San Lorenzo a Roma, precisamente vicino ad Ardea. Lo scontro frontale è avvenuto tra due auto e ha provocato la morte di un uomo di 70 anni, di sua moglie di 63 e del 37enne che era bordo dell'altra auto. Una quarta persona, il figlio della coppia di 32 anni, ha riportato ferite gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Ipotesi sorpasso azzardato.
Il fatto è avvenuto nella tarda serata su via Laurentina, all'altezza di via Colli Marini, a ridosso di Tor San Lorenzo. Le due auto si trovavano a pochi metri da una rotonda. Secondo una prima ricostruzione l'impatto sarebbe stato provocato da un sorpasso azzardato all'uscita di una curva da parte del 37enne che ha andato poi a impattare frontalmente contro l'altra vettura. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Tor San Lorenzo. Il sorpasso sarebbe avvenuto in un tratto molto buio e considerato pericoloso.