Frecciarossa fermo sotto il sole per un guasto alle porte di Roma

Viaggio da incubo per i circa 500 passeggeri a bordo del Frecciarossa Napoli-Venezia, partito nel pomeriggio da Roma. Per un guasto tecnico avvenuto intorno alle 14 il convoglio si è fermato improvvisamente sotto il sole cocente tra Settebagni e Capena, alle porte della capitale, creando malumori e tensioni dovuti soprattutto all'afa asfissiante, anche perché le carrozze senza corrente non avevano più l'aria condizionata. Il capotreno, a un certo punto, ha aperto le porte perché a bordo la temperatura percepita, come ha raccontato qualche passeggero, raggiungeva i 50 gradi. Il ritardo accumulato è stato quasi di quattro ore.