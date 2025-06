Roma, fiamme sulla collina di Monte Mario: chiuse alcune strade, evacuata una tendopoli

"C'è preoccupazione e rabbia, ma rassegnazione mai, non è una connotazione tipica del nostro municipio", dice Paola Del Vecchis, del comitato "Trionfalmente 17", che così commenta l'incendio a Monte Mario. "I soccorsi sono arrivati immediatamente", racconta, aggiungendo che "c'è un'intensa puzza di gomma". L'incendio avrebbe interessato, spiega, "la scarpata adiacente a via Trionfale, all'altezza del monastero dei Santi, quindi ben lontano da via Teulada e dalla zona trattata con idrosemina".