Roma, a una festa cede la ringhiera di un terrazzo: cadono 6 ragazzi, tutti feriti

Tragedia sfiorata sabato sera a una festa privata in una sala per ricevimenti di via Cassia a Roma. Durante il party è crollata una parte del parapetto di una terrazza e sei ragazzi, alcuni dei quali minorenni, sono precipitati finendo sul prato sottostante. Da quanto accertato il gruppetto stava per scattare una foto. Gli amici si erano appena appoggiati alla ringhiera quando una parte della struttura ha ceduto e i ragazzi sono caduti da un'altezza di circa 5 metri: sono tutti feriti. I più gravi hanno riportato 30 giorni di prognosi. Sono intervenuti i carabinieri e personale della Asl.