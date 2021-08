Roma, farmacia chiedeva 5 euro per scaricare il Green pass: denunciati per abuso d'ufficio

"Salve, vorrei stampare il mio Green pass, per favore". "Perfetto, sono 5 euro". Dev'essere stata più o meno questa la scena a cui hanno assistito le forze dell'ordine in una farmacia di un paese nella Valle dell'Aniene, in provincia di Roma. Quando i militari sono intervenuti dopo numerose segnalazioni, hanno infatti sorpreso un cliente che stava pagando per ricevere il proprio certificato verde, servizio che il personale dovrebbe offrire gratuitamente. I proprietari dell'attività sono stati denunciati per abuso d'ufficio.