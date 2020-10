Roma, Enrico Montesano non indossa la mascherina in piazza Montecitorio: fermato dalla polizia 

ipa

Enrico Montesano ancora al centro delle cronache legate al coronavirus, dopo le esternazioni a favore dei "No mask": questa volta l'attore romano è stato fermato dalla polizia poiché non indossava la mascherina mentre si trovava in piazza Montecitorio, per partecipare a una manifestazione, in cui era presente Matteo Salvini, in favore della liberazione del produttore televisivo ed ex atleta Chico Forti. Anche la moglie era sprovvista del dispositivo di protezione.