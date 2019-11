Roma, ecco come i borseggiatori si prendono gioco dei turisti

Ignari turisti, vittime dei borseggiatori a Roma: le telecamere nascoste di "Striscia la Notizia" hanno svelato il modus operandi di chi, nella Città Eterna, tenta e qualche volta riesce a derubare i tanti visitatori dell'Urbe. Nel servizio di Jimmy Ghione protagonisti un uomo e una donna che si avvicinano agli zaini dei turisti e con grande scaltrezza riescono ad aprire zip e tasche, frugando finché questi non se ne accorgono o fanno dei movimenti inaspettati che fanno saltare il borseggio.

Ma non solo: il servizio mostra anche alcune spaccate ai danni di auto parcheggiate. Il metodo è classico: un palo e un uomo d'azione che cerca di forzare le portiere e in caso di resistenza spacca il vetro per ripulire la vettura.