Un duplice sequestro di persona a scopo di estorsione si è concluso con la liberazione degli ostaggi e l'arresto di quattro persone al termine di un'operazione lampo della polizia. L'intervento della polizia ha permesso di porre fine a una vicenda iniziata nel pomeriggio di martedì e sviluppatasi tra i quartieri di Ponte Lungo e Tor Bella Monaca. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tutto ha avuto inizio intorno alle 15.10 in un appartamento, dove le due vittime vivevano in affitto. Un uomo ha fatto irruzione nell'abitazione, costringendo i presenti, sotto la minaccia di una pistola, a seguirlo. All'esterno li attendeva un'auto con alla guida una donna: i due ostaggi sono stati caricati a bordo e trasferiti in via della Tenuta di Torrenova.