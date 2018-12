Roma, dopo Lazio-Eintracht aggressione shock a un carabiniere | Il militare costretto a impugnare la pistola

In un video shock è stata immortalata la notte di follia a Trastevere, a Roma, dopo il match di Europa League all'Olimpico Lazio-Eintracht. Nelle immagini si vede un carabiniere in pattuglia nel quartiere che indietreggia, pistola in pugno, davanti a un gruppo di 50 persone incappucciate, presumibilmente tifosi laziali, che, con spranghe e bastoni, stavano seminando il panico nel rione, scatenando la caccia al tedesco a fine partita. Contro il militare, oltre agli insulti, vengono lanciati oggetti, sampietrini (è stata probabilmente una bottiglia a colpirlo e ferirlo lievemente alla testa) e bidoni dei rifiuti.