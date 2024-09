Roma, David Riondino vittima di una truffa telefonica: sottratti 11mila euro

"Siccome ero nel mirino di questo attacco per cui gli hacker cercavano di entrare nel mio conto, io dovevo contrattaccare scrivendo 'annullo il versamento' in una disposizione, ma in realtà mi faceva bonificare. In rapida successione quell'uomo mi ha fatto inserire i codici per effettuare in serie 23 bonifici da 495 euro, più 1,61 di commissione (di trattava di bonifici istantanei, ndr); io credevo di bloccare l'hacker, invece mi sono reso conto solo dopo di avere versato su tre conti differenti intestati ad altrettante donne dei soldi", ha aggiunto Riondino, che specifica di aver avuto qualche dubbio, ma "lui era pronto a ribattere punto su punto". Intanto, le beneficiarie dei conti si sono rese irreperibili.