Roma, crolla una parte del tetto del carcere Regina Coeli: nessun ferito

A Roma è crollata una parte del tetto del carcere di Regina Coeli. Lo riferisce il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, aggiungendo che il capo del Dap, Stefano Carmine De Michele, si è immediatamente recato nell'istituto romano per un sopralluogo. Sembra che non ci siano feriti, ma alcune zone dell'edificio non sono agibili. De Michele sta valutando i "necessari e urgenti provvedimenti da adottare per fronteggiare l'improvvisa situazione d'emergenza che si è venuta a creare nell'istituto penitenziario romano".