Roma, crolla un muro sul dehors di un locale: clienti in fuga

Già nella giornata di venerdì 13 febbraio, a casa delle forti piogge qualche pietra si era staccata dal muro. Per questo, come fatto sapere dal minisindaco del terzo municipio di Roma Paolo Marchionne: "Fortunatamente non si sono registrati feriti. L'area era già stata attenzionata nei giorni scorsi e avevamo disposto l'interdizione del locale sottostante e di un tratto di marciapiede, prevenendo conseguenze più gravi sulle persone". Come si vede dalle immagini, i Vigili del Fuoco hanno lavorato tutto il giorno per rimettere in sicurezza l'area, mentre il locale ora è stato chiuso.