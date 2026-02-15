Roma, crolla un muro sul dehors di un locale: clienti in fuga
A causare il cedimento è stato lo smottamento del terreno dopo le forti piogge dei giorni precedenti
Nessun ferito, solamente tanta paura per i commensali di un ristorante nel quartiere di Montesacro, a Roma, dove un muro di un edificio privato è crollato finendo sul marciapiede e sul dehors del locale.
L'episodio si è verificato sabato 14 febbraio viale Tirreno, in prossimità di corso Sempione, in un'area che era già stata oggetto di monitoraggio nei giorni precedenti e, in via precauzionale, era stata disposta l'interdizione della parte esterna del locale sottostante e di un tratto del marciapiede. Sul posto sono intervenute tre pattuglie del gruppo Nomentano della polizia locale. Successivamente, l’arrivo dei vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.
Le avvisaglie nei giorni precedenti
Già nella giornata di venerdì 13 febbraio, a casa delle forti piogge qualche pietra si era staccata dal muro. Per questo, come fatto sapere dal minisindaco del terzo municipio di Roma Paolo Marchionne: "Fortunatamente non si sono registrati feriti. L'area era già stata attenzionata nei giorni scorsi e avevamo disposto l'interdizione del locale sottostante e di un tratto di marciapiede, prevenendo conseguenze più gravi sulle persone". Come si vede dalle immagini, i Vigili del Fuoco hanno lavorato tutto il giorno per rimettere in sicurezza l'area, mentre il locale ora è stato chiuso.