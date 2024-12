Roma, corteo contro il ddl Sicurezza: "Siamo 50mila" | La Sapienza, occupata la Facoltà di Lettere

Come azione di rilancio contro il ddl sicurezza è stata occupata la Facoltà di Lettere dell'Università La Sapienza. Gli studenti di alcuni collettivi, che hanno appunto aderito alla Rete no ddl sicurezza, sono rimasti in aula questa notte. "Come studenti di questo Paese abbiamo occupato la facoltà di Lettere della Sapienza, per costruire un'opposizione studentesca, universitaria e giovanile al ddl 'sicurezza', un progetto di legge liberticida che svuota la nostra democrazia, individuando in migranti, studenti, attivisti e movimenti sociali dei nemici da reprimere e silenziare", hanno scritto sui social gli attivisti. "Abbiamo una visione chiara di quella che dovrebbe essere la sicurezza nelle nostre università, nelle nostre scuole, nelle nostre città: contro la vostra repressione, i vostri tagli e la vostra censura opponiamo un modello di formazione finanziato, accessibile a tutti e gratuito", hanno sottolineato rilanciando la piazza di oggi. "Contro ddl sicurezza, ddl Bernini e guerra saremo in piazza e continueremo a mobilitarci in tutto il Paese per costruire un'alternativa a questo sistema", hanno precisato.