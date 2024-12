Il Consiglio d'Europa boccia gli hub italiani: Migranti maltrattati e sedati con psicofarmaci

L'analisi è contenuta nel rapporto sulla visita condotta dal Cpt tra il 2 e il 12 aprile in 4 dei 9 centri operativi in Italia. Secondo quanto emerge dal report, in tali centri posti sotto osservazione, i migranti sarebbero maltrattati e sedati con psicofarmaci. Lo denuncia il Consiglio d'Europa in un rapporto. L'organo anti-tortura del Consiglio d'Europa, il Cpt, afferma di "aver riscontrato diversi casi di presunti maltrattamenti fisici e uso eccessivo della forza da parte di agenti di polizia". Inoltre, nel report si rileva "la pratica diffusa della somministrazione di psicofarmaci non prescritti e diluiti in acqua, come documentato nel centro di Potenza"