Dopo tre mesi di messa al bando, i centurioni sono tornati nel centro storico di Roma. L'ordinanza della giunta Raggi emanata a gennaio che vietava loro l'accesso "nel perimetro riconosciuto come sito Unesco" era scaduta il 31 marzo scorso. E il Campidoglio si era dimenticato di rinnovarla. Ora però è corso ai ripari confermando lo stop ai centurioni nel centro storico della Capitale. E' stata firmata infatti "l'ordinanza sindacale che rinnova il divieto di qualsiasi attività che preveda la disponibilità ad essere ritratto come soggetto in abbigliamento storico (ad esempio come centurioni) in fotografie e/o filmati, anche senza richiesta di corrispettivo in denaro". Il provvedimento, che sarà valido fino al 30 giugno 2019, "riguarda tutto il territorio del centro storico incluso nel perimetro riconosciuto come sito dell' Unesco. L'obiettivo è tutelare il patrimonio artistico, storico, monumentale e garantire la fruibilità e la vivibilità, da parte di turisti e cittadini, dei beni culturali, assicurando decoro e sicurezza".