Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Misure di sicurezza

Roma, chiuso lo storico Piper: anomalie all'impianto e rischi per l'evacuazione

La discoteca è stata sottoposta a sequestro preventivo. Raffiche di controlli dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana

18 Gen 2026 - 10:00
 Il Piper Club a Roma © Ansa

 Il Piper Club a Roma © Ansa

Sigilli al Piper, storica discoteca della Capitale. Il locale di via Tagliamento è stato sottoposto a sequestro preventivo, che dovrà essere convalidato dall'autorità giudiziaria. All'interno la polizia avrebbe riscontrato modifiche strutturali all'impianto, rischi sotto il profilo dell'evacuazione, assenza di certificazioni e un numero di persone più alto rispetto a quello dovuto. I controlli della Questura nei locali di Roma vanno avanti da tempo e proseguono dopo la tragedia di Crans-Montana.

roma
crans-montana