Roma, cartello shock: "Affittasi stanza. No animali e no gay"

"Stanza in condivisione con ragazzo italiano di 28 anni, appartamento 60 mq, euro 200 al mese (tutto compreso), no animali e no gay". È l’annuncio di locazione apparso su un cartello affisso in via Lucina, nel quartiere San Lorenzo a Roma. A notarlo uno studente campano di 24 anni che si trovava in zona proprio perché in cerca di una camera in affitto. Non solo. Il ragazzo ha contattato il proprietario dell’appartamento tramite il numero di cellulare presente sull’annuncio per chiedere spiegazioni e si è sentito dire che non solo non erano ben accetti gay ma anche immigrati o stranieri, "pur se muniti di permesso di soggiorno e dotati di busta paga". "Roma non accetta discriminazioni", ha commentato la sindaca Virginia Raggi.