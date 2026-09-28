Roma, sicurezza, blatte e lavoratori in nero: chiusa la storica osteria "Nannarella", guai anche per "La Parolaccia"

Le maggiori gravità sono emerse nel primo locale, "Nannarella", storica trattoria rinomata anche tra i turisti. Qui, le autorità competenti, hanno riscontrato gravi carenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui l'assenza del piano di emergenza ed evacuazione, così come una serie di irregolarità relative all’impianto elettrico. Nel corso degli accertamenti è stata inoltre riscontrata all’interno della cucina la presenza di animali infestanti come blatte e altri insetti. Non da ultimo, le verifiche hanno fatto emergere la presenza di lavoratori non in regola. Violazioni che hanno portato non solo alla denuncia del titolare all’Autorità giudiziaria, ma anche alla immediata sospensione dell’attività e l'applicazione di sanzioni per un totale di 90 mila euro.