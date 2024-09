"Come bimbi di Auschwitz", madre a processo a Roma per maltrattamenti e lesioni: "Acqua bollente e sigarette spente addosso ai figli"

A Roma una 25enne è sotto processo per maltrattamenti e lesioni ai figli di 4 e 6 anni. "Erano ridotti come i bambini del campo di sterminio di Auschwitz", ha raccontato in aula il poliziotto per descrivere le condizioni in cui ha trovato i due bambini, abbandonati dalla madre in un casolare di Aprilia. L'arresto della donna risale a maggio 2023, ma le violenze nei confronti dei figli sarebbero andate avanti da almeno due anni.