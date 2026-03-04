Roma, bimba investita all'asilo: definitiva la condanna a due anni e mezzo per la maestra

È definitiva la condanna a due anni e mezzo per la maestra dell'asilo nido di Velletri (Roma), dove nel 2018 venne investita nel parcheggio la piccola Lavinia Montebove, una bimba di 16 mesi che da allora vive in stato vegetativo. Lo ha stabilito la Cassazione che ha respinto il ricorso presentato da Francesca Rocca, accusata di lesioni personali colpose e abbandono di minore. Definitiva anche la condanna per l'investitrice, Chiara Colonnelli, che non aveva però fatto ricorso in Cassazione: un anno di reclusione per lesioni e un anno di sospensione della patente.