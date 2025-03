Roma, bimba disabile dopo essere stata travolta davanti asilo: pene confermate a investitrice e maestra

"È una sentenza che auspicavamo, che rende giustizia, che ha riconosciuto in Appello la correttezza di quanto è stato fatto in primo grado, soprattutto per Lavinia. Nessuno ci ridarà la Lavinia di prima, ma la giustizia italiana in due gradi di giudizio ha stabilito con certezza che c'è stata una responsabilità. Era quello che chiedevamo: la nostra è stata sempre una richiesta di giustizia e non di vendetta, soltanto una richiesta di verità". Così Massimo Montebove e Lara Liotta, genitori di Lavinia, la bambina travolta nel parcheggio dell'asilo La fattoria di Mamma Cocca di Velletri, alle porte di Roma, dopo la conferma delle condanne, da parte della Corte d'appello di Roma, della maestra e dell'investitrice.