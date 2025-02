Roma, bimba investita all'asilo: il processo di appello"continua a essere rimandato

Non c'è ancora giustizia per la piccola Lavinia Montebove, di quasi 8 anni, travolta da un'auto mentre gattonava nel cortile del suo asilo nido, il 7 agosto 2018 a Velletri, in provincia di Roma. Da allora vive in stato vegetativo di minima coscienza. Il processo di appello che vede imputate la maestra, titolare del nido, e la mamma che facendo retromarcia investì la piccola, continua a essere rimandato per un vizio di notifica. E il timore, è che sopraggiunga la prescrizione. Vorrei che fosse maggiormente valutato il superiore interesse di Lavinia", dice ai nostri microfoni Monica Sansoni, Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio.