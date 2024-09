Aumento biglietto bus e metro a Roma, si va verso il doppio prezzo turisti-residenti

Biglietti di bus e metro a 2 euro a Roma? Dopo l'annuncio del sindaco Roberto Gualtieri, sull'argomento interviene anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che, circa l'aumento, apre a un'ulteriore ipotesi, se non dovessero arrivare più fondi dal governo. Quella del doppio prezzo residenti-turisti. "Poi - ha aggiunto - c'è un tema sul reddito Isee. Parlo per me, io mi potrei pure permettere il biglietto a due euro, ma ci sono famiglie dove quel mezzo euro può fare la differenza, questa non è una battuta, quindi lavorare sull'Isee secondo me è importante, dare benefici a pioggia spesso non è positivo. Si può anche lavorare sul codice fiscale, ad esempio, quando si fa il biglietto. Ci sono diversi metodi il dialogo ovviamente è aperto". Alla domanda se c'è dunque la possibilità di un biglietto a scaglioni ha risposto: "Mi pare una cosa che possa reggere, perché i turisti vengono e penso che nessuno abbia nulla da ridire, anche un po' per i maggiori oneri che noi sopporteremo durante il periodo del Giubileo. Però, per quello che riguarda i cittadini romani, la riflessione è aperta".