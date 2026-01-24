Roma: arrestati 5 tunisini | Rapinarono e aggredirono con un coltello due uomini

Rapinarono due connazionali lo scorso aprile a Roma aggredendoli con un coltello e cocci di bottiglia. Per questo cinque cittadini tunisini sono stati arrestati dalla polizia, al termine di un'indagine coordinata dal Dipartimento Criminalità diffusa e grave della Procura. Le vittime, il 17 aprile scorso, furono rapinate di una catenina d'oro e 500 euro e ferite con un'arma da taglio e con cocci di bottiglia in via Manin.