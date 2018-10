Roma, apre "Pub & Shop": il primo minimarket di prodotti made in carcere

Apre a Roma "Pub & Shop", il primo minimarket made in carcere che vende prodotti con denominazioni decisamente stravaganti. Sugli scaffali birre artigianali "vale la pena", caffè "galeotto" e pure i biscotti "cotti in flagranza". Nessuna marca già conosciuta, ma solo pezzi cento per cento galeotti. Si tratta di generi alimentari realizzati dai detenuti nei laboratori delle carceri italiane. Un'opportunità per imparare un mestiere mentre si sconta la pena. "Una grande vittoria avere questa occasione", commenta un detenuto.