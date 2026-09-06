Roma, cercano di eliminare un nido di api ma fanno esplodere la stanza: feriti due operai

La deflagrazione ha determinato il crollo di un muro della stanza in cui stavano lavorando gli operai, trasportati successivamente all'ospedale Umberto I per gli accertamenti di rito. Le loro condizioni, fortunatamente, non sono gravi, anche se l'epilogo dell'intervento sarebbe potuto essere ben peggiore. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che ora indagano sulle cause dell'accaduto.