Roma, cercano di eliminare un nido di api ma fanno esplodere la stanza: feriti due operai
Da chiarire le cause della deflagrazione: forse l'attivazione della serranda elettrica nella casa già satura del gas utilizzato per scacciare gli insetti
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Doveva essere un intervento come tanti altri. Invece, la rimozione di un nido d'api all'interno di un appartamento ha rischiato di finire in tragedia. Attimi di terrore a Pietralata, provincia di Roma, dove due operai sono rimasti feriti a causa dell'accidentale esplosione provocata durante l'operazione per la quale erano stati appositamente chiamati.
Due feriti lievi
La deflagrazione ha determinato il crollo di un muro della stanza in cui stavano lavorando gli operai, trasportati successivamente all'ospedale Umberto I per gli accertamenti di rito. Le loro condizioni, fortunatamente, non sono gravi, anche se l'epilogo dell'intervento sarebbe potuto essere ben peggiore. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che ora indagano sulle cause dell'accaduto.
Cause da chiarire
Secondo quanto riportato dal Messaggero, a dare vita all'esplosione potrebbe essere stata l'attivazione della serranda elettrica all'interno dell'ambiente già saturo del gas utilizzato per scacciare le api. L'abitazione è stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti, mentre l'edificio, fortunatamente non ha subito particolari danni a livello strutturale.