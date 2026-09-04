Andria, preparano ordigni per assaltare bancomat: due morti in un'esplosione

Uno degli ordigni sarebbe esploso investendoli in pieno. I corpi dilaniati sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta alla periferia di Andria sulla provinciale 155. Non lontano è stata trovata un'auto risultata rubata. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte dei carabinieri e degli artificieri dell'Arma.