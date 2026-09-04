Indagini in corso

Andria, preparano ordigni per assaltare bancomat: due morti in un'esplosione

I corpi sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta e poco distante è stata rinvenuta un'auto risultata poi rubata

04 Set 2026 - 10:53
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Tragedia ad Andria. Due persone sono morte a causa di una esplosione che è probabilmente avvenuta mentre le vittime stavano preparando delle "marmotte", ovvero le cariche che vengono solitamente utilizzate dalle bande di malviventi che assaltano i bancomat.

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L'esplosione

 Uno degli ordigni sarebbe esploso investendoli in pieno. I corpi dilaniati sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta alla periferia di Andria sulla provinciale 155. Non lontano è stata trovata un'auto risultata rubata. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte dei carabinieri e degli artificieri dell'Arma.

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