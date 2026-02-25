ignote le motivazioni

Roma, 85enne colpisce nuora con un'ascia: è grave

Un carabiniere è intervenuto evitando la tragedia. La donna, ricoverata all'ospedale San Camillo, non è in pericolo di vita

25 Feb 2026 - 12:25




A Roma, in una via del quartiere Gianicolense, un 85enne ha colpito con un'ascia, in diverse parti del corpo la nuora, 41enne. Nella circostanza, un carabiniere libero dal servizio, mentre si trovava nella zona, è subito intervenuto bloccando e disarmando l'anziano scongiurando così ulteriori fendenti. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, mentre la donna è stata trasportata all'ospedale San Camillo, in codice rosso. La donna non sarebbe in pericolo di vita in quanto i colpi inferti dal suocero non avrebbero intaccato organi vitali. 

