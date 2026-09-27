Roma, salme fatte a pezzi nei cimiteri Flaminio-Prima Porta e Maccarese: Ama licenzia 7 dipendenti e ne sospende 4

Sette dipendenti licenziati e altri quattro sospesi dal servizio per irregolarità nelle operazioni cimiteriali. È il risultato dei procedimenti disciplinari avviati da Ama dopo i controlli sulle attività di alcune squadre di operatori nei cimiteri Flaminio e Maccarese. Secondo quanto comunica Ama, gli accertamenti hanno evidenziato in alcuni casi la riduzione di salme in una cassetta ossario senza che fosse stata completata la mineralizzazione, cioè il processo con cui i tessuti del corpo si decompongono fino a lasciare prevalentemente le ossa.
Cosa prevede la legge
La normativa prevede che la trasposizione nell'ossario sia ammessa solo dopo 30 anni dalla tumulazione. Per le salme non ancora mineralizzate deve essere effettuata un'altra operazione cimiteriale, con modalità e costi differenti. Va infatti ricordato come la riduzione della salma in una piccola cassetta ossario consenta infatti alla famiglia di liberare lo spazio occupato dalla sepoltura e garantisca quindi un risparmio rispetto al costo del mantenimento della salma nella precedente sistemazione.
Gli atti alla magistratura
Ama precisa che i provvedimenti disciplinari sono stati adottati tenendo conto dei diversi livelli di responsabilità individuati: sette lavoratori sono stati licenziati, mentre quattro sono stati sospesi. L'azienda ha inoltre annunciato la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria e al sindaco, come previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria, per gli eventuali ulteriori accertamenti di competenza.