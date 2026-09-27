Roma, salme fatte a pezzi nei cimiteri Flaminio-Prima Porta e Maccarese: Ama licenzia 7 dipendenti e ne sospende 4

Sette dipendenti licenziati e altri quattro sospesi dal servizio per irregolarità nelle operazioni cimiteriali. È il risultato dei procedimenti disciplinari avviati da Ama dopo i controlli sulle attività di alcune squadre di operatori nei cimiteri Flaminio e Maccarese. Secondo quanto comunica Ama, gli accertamenti hanno evidenziato in alcuni casi la riduzione di salme in una cassetta ossario senza che fosse stata completata la mineralizzazione, cioè il processo con cui i tessuti del corpo si decompongono fino a lasciare prevalentemente le ossa.