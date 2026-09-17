Firenze, cade in una tomba al cimitero: 53enne ferito

Sempre stando alla Nazione, il fatto è avvenuto il 16 settembre poco dopo le 17. L'operatore sarebbe caduto a causa del cedimento, al suo passaggio, di alcuni pannelli di legno che coprivano la tomba. Sono quindi intervenuti il 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori del nucleo Pisll dell'Asl (Prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro).