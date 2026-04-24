Novara, cade in una tomba al cimitero: salvato dai vigili del fuoco

A Fara Novarese (Novara), un uomo è caduto in una tomba del cimitero ed è stato salvato dai vigili del fuoco, che lo hanno recuperato con tecniche speleo alpino fluviali. A seguito del cedimento di una lastra di copertura, l'uomo, dopo una caduta di qualche metro, era precipitato all'interno dei loculi sotterranei, non riuscendo più a risalire. Sono quindi intervenute squadre della centrale di Novara e del distaccamento di Romagnano Sesia. Una volta tratto in salvo, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato all'ospedale Maggiore di Novara.