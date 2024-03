Roma, allestiscono auto come taxi: fermati dalla polizia

La polizia locale di Roma ha fermato due persone per aver allestito le loro auto come taxi, senza possedere la licenza necessaria.

I due svolgevano in modo del tutto abusivo il servizio di trasporto pubblico nel centro storico della Capitale. Gli agenti del Gruppo Pronto Intervento Traffico hanno fermato un veicolo adibito a taxi e con un cliente a bordo nei pressi di Piazza Venezia. Dal controllo dei documenti è emerso che il conducente, un 55enne ex tassista ma con licenza sospesa, aveva allestito come taxi, con tanto di tassametro installato, l'auto di sua proprietà.