Roma, aggredì l'immunologo Le Foche: condannato a 7 anni

L'uomo, pregiudicato per detenzione abusiva di armi e reati di violenza, gli era poi salito sopra, sbattendogli la testa contro il pavimento. Il peggio venne scongiurato grazie all'intervento di un poliziotto che, libero dal servizio, intervenne nell'ambulatorio di via Po, nel quartiere Parioli della Capitale, dopo aver sentito le urla provenienti dall'edificio e bloccò l'aggressore. Morandi, secondo l’immunologo, voleva che lui curasse il suo cane, poi morto. Il pm aveva sollecitato una condanna a 10 anni di carcere, contestando all'imputato l'accusa di tentato omicidio. "Non ci sono vincitori né vinti: è un fatto drammatico", ha commentato l’avvocato di Le Foche, Giuseppe Belcastro subito dopo la sentenza. "Il processo sta facendo il suo corso nel pieno rispetto delle regole", ha aggiunto.