Roma, allarme dal tribunale: "Accesso troppo semplice e poco controllato"

"Striscia la Notizia" ha già documentato in passato come a Roma e non solo sia possibile accedere in alcuni tribunali, andare negli uffici, nelle cancellerie, prendere documenti e faldoni per portarli via senza che succeda nulla. Nella capitale, la situazione non sembra affatto essere cambiata nonostante le segnalazioni: viene mostrato il settore civile del Tribunale Ordinario di Roma al quale si può accedere liberamente, mancando personale di sicurezza e metal detector.

Senza alcun controllo, ci si muove tra i corridoi affollati fino a una delle tante stanze in cui sono contenuti documenti importanti che vengono sfogliati e persino portati via con facilità. La stessa cosa succede con gli armadietti in cui dovrebbero essere chiusi faldoni importanti ma che vengono lasciati aperti alla mercé di chiunque passi. La medesima situazione si ripete passando da un altro ingresso del tribunale e persino negli uffici del Giudice di Pace.