Roma, 27enne muore precipitando da un B&B dopo una lite: arrestato un 25enne

Un giovane di 27 anni è morto dopo essere precipitato dal balcone al terzo piano di un bed and breakfast in via San Calepodio, nel quartiere Monteverde a Roma. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di giovedì. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Pietro e quelli della settima sezione del Nucleo investigativo, che hanno arrestato un 25enne presente nella stessa stanza al momento dei fatti. L'uomo è accusato di omicidio. Secondo una prima ricostruzione, i due, che lavoravano come commessi nella Capitale, avrebbero avuto una lite poco prima della caduta. Gli investigatori sono al lavoro per definire con precisione la dinamica dell'accaduto.