Roma, 16enne morto in un parco di Acilia, la madre: "Fuggiva da un uomo con l'accetta"

Un ragazzo di 16 anni è morto il 26 febbraio, intorno alle 18, al Parco della Madonnetta, ad Acilia , nella periferia sud di Roma , dove era andato con gli amici. Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione del 118, intervenuto sul posto, per lui non c'è stato nulla da fare. A causare il decesso potrebbe essere stato un arresto cardiaco fulminante, ma a dirlo con certezza sarà l'autopsia. Secondo la mamma del 16enne, Daniela Salustri , dietro la tragedia c'è la fuga del ragazzo da un uomo: "Mio figlio non stava giocando al parco con gli amici - ha detto la donna a La Repubblica -. Stava scappando da un uomo che li inseguiva con un'accetta".

Per la donna, l'uomo in questione abita in un ex centro sportivo, ora in rovina, che si trova nel parco. Secondo il racconto della mamma e degli amici del ragazzo, sarebbe sbucato dalla struttura fatiscente armato di un accetta per poi rincorrere i giovani per circa 500 metri, fino al marciapiede fuori dal parco. Riccardo, questo il nome del 16enne, si sarebbe dunque accasciato mentre fuggiva. "I suoi amici mi hanno subito telefonato - spiega Daniela - mi hanno detto che era caduto e sembrava che non respirasse".

"Quando sono arrivata - continua - c'era già l'ambulanza, ma per Riccardo non c'era più niente da fare. Dopo, mi sono fatta forza. Sono andata lì. Ho trovato all'interno tre uomini, ubriachi. Ho chiesto loro chi avesse rincorso mio figlio. Uno si è fatto da parte, mentre gli altri mi dicevano che gli dispiaceva per lui. Poi, uno di loro ha alzato la voce: "Questa è casa nostra, il bambino è morto in mezzo alla strada, mica qua dentro". E conclude: "Farò di tutto perché quell'edificio venga buttato giù. Non può esserci un luogo del genere nel mezzo di un parco cittadino".

Tuttavia, come riporta ilfaroonline.it, il racconto della donna non risulta agli atti della polizia. Gli agenti del X Distretto Lido, che stanno indagando sulla vicenda, raccontano di aver ascoltato tutti i presenti - compresa la madre del ragazzo - ma che nessuno di loro ha menzionato un inseguimento o un uomo con l'accetta.