Bambine rom pestate dai genitori, il tribunale li assolve: "In quel contesto è lecito"

Una decisione che ribalta la sentenza di primo grado, che aveva condannato i genitori a due anni e sei mesi di carcere. Oltre ai pestaggi, le bambine vivevano in un campo rom, ambiente caratterizzato da scarsa igiene e non venivano quasi mai curate. Inoltre, mamma e papà erano soliti litigare e anche la madre veniva frequentemente in picchiata. Un contesto, in poche parole, in cui la violenza era all'ordine del giorno. Come ha riconosciuto anche un neuropsichiatra infantile, ascoltato durante il processo.