Rogo nel sottotetto di Milano, le fiamme innescate da un monopattino elettrico?

E' stato un monopattino elettrico ad aver innescato le fiamme che hanno portato la morte dei due fidanzati nel sottotetto in zona Navigli a Milano? A questa ipotesi stanno lavorando gli inquirenti: la batteria del mezzo era stata lasciata in carica per la notte. Le prime indagini hanno comunque chiarito che le fiamme sarebbero scoppiate all'ingresso della mansarda, ma non pare dal contatore elettrico, come inizialmente pensato. Un incendio partito lentamente che ha saturato l'ambiente di fumo nero. Teorie, in attesa dell'esame autoptico sui corpi di Rosita Capurso, 27 anni, e Luca Manzin, 29.