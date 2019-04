Rogo nel ghetto, senegalese lancia un appello al Papa e Mattarella

Dopo il rogo divampato in una baracca del ghetto di Borgo Mezzanone, a pochi chilometri da Foggia, in cui è morto un migrante, un senegalese ha lanciato un appello a Papa Francesco e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Non possiamo più vivere così - ha detto -. Noi vogliamo lavorare, non veniamo qui in Italia per fare del male. Chiediamo che ci aiutino con i documenti, perché non si può vivere e morire così".