Morto Mauro Morandi, custode di Budelli e Robinson Crusoe contemporaneo

Di lui, Robinson Crusoe dei nostri giorni, si è parlato in tutto il mondo, soprattutto quando nel 2021, 32 anni dopo l'approdo, l'ex insegnante di educazione fisica modenese decise di lasciare l'isola, in parte per le sue condizioni di salute, ma anche per un lungo braccio di ferro con il Parco della Maddalena a proposito del quale erano state promosse petizioni e mobilitazioni.