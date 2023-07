Roberto Spada, Cassazione: condanna definitiva a 10 anni per mafia

Per Roberto Spada c'è la condanna definitiva a 10 anni di carcere per mafia.

La Cassazione conferma per lui la pena inflitta nell'appello bis in riferimento al processo per associazione mafiosa del clan di Ostia. Confermata anche l'assoluzione del boss del litorale romano dall'accusa di duplice omicidio di due esponenti del gruppo rivale, Giovanni Galleoni detto "Baficchio" e Francesco Antonini detto "Sorcanera".