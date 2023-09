Calabria, casa di Roberto Occhiuto danneggiata da un incendio di vegetazione

Il presidente della Regione: "Vado avanti nella campagna contro i roghi". La solidarietà di Tajani: "Non si farà intimidire"

L'abitazione estiva di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, è stata danneggiata da un incendio di vegetazione nelle campagne di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza.

"Questa - ha scritto Roberto Occhiuto sui social accanto al video - è la mia casa a Belvedere Marittimo che è stata coinvolta in un incendio nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Probabilmente è un incendio di vegetazione, anche se è singolare che sia stato appiccato a pochi metri dalla casa. Forse è un fatto casuale, ma sicuramente la responsabilità di quanto è accaduto è di chi, stupidamente, appicca incendi in maniera colposa o dolosa".

"Io, comunque - dice ancora il presidente della Calabria - vado avanti. La campagna contro gli incendi che abbiamo avviato continua. Non è facile contrastare la stupidità di tutti quelli che stanno appiccando in Calabria tanti incendi, ma noi proseguiamo. Non ci facciamo intimidire da niente".

Tajani: "L'intimidazione non fermerà Occhiuto" A Roberto Occhiuto è giunto un messaggio di vicinanza di Antonio Tajani. "Solidarietà a Roberto Occhiuto, Presidente della Calabria - ha scritto il ministro degli Esteri su X -. La sua casa è stata danneggiata dagli incendi che negli ultimi giorni sono stati appiccati in maniera dolosa. Un'intimidazione grave che sono certo non fermerà la sua azione contro i piromani e la criminalità organizzata".