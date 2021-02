Roberta Ragusa, le confessioni della donna in un diario segreto del 1995

Emergono nuove verità sul caso di Roberta Ragusa, la donna scomparsa nel 2012 a Gello in provincia di Pisa e per la cui morte è stato condannato il marito Antonio Logli, ora in carcere. E’ stato ritrovato un diario in cui la donna ha annotato nel 1995 alcune riflessioni sulla sua vita, tra cui la perdita di un figlio e il difficile rapporto con il marito.

A "Pomeriggio Cinque" sono stati letti alcuni estratti del suo diario, soprattutto i passi dove emerge maggiormente il disagio della donna, in quel momento della sua vita così difficile. “Sento il bisogno di sfogare il mio dolore – scriveva Ragusa – quattro gironi fa il mio bambino è morto. Ho perso un figlio e Antonio non mi dice neanche ciao”, rivelava Roberta.