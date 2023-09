Roberta Ragusa, la Cassazione: non ci sarà un nuovo processo

Il caso di Roberta Ragusa non sarà riaperto.

Non ci sarà un nuovo processo per il marito della donna, Antonio Logli, l'elettricista pisano condannato in via definitiva a 20 anni per omicidio volontario e distruzione di cadavere. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato, che si è sempre dichiarato innocente, contro la decisione della corte di appello di Genova che aveva respinto l'istanza di revisione. Roberta Ragusa è scomparsa la notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012 da Gello di San Giuliano, in provincia di Pisa.