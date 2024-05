Ritrovata la 54enne scomparsa da Lanciano (Chieti): sta bene

Milena Santirocco, la 54enne maestra di ballo di Lanciano (Chieti) scomparsa dal 29 aprile, è stata ritrovata a Castel Volturno, nel Casertano.

La donna, in buona salute, è stata portata in commissariato e ha già preso contatto con i suoi familiari. Numerosi in questi giorni erano stati gli appelli dei suoi familiari: il profilo Facebook della donna risultava cancellato e il telefono spento. La sua auto era stata trovata a Torino di Sangro con una gomma a terra.