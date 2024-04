 Ristrutturazioni edilizie, Rocco Casalino truffato: "Bonifici per oltre 42mila euro e casa non finita"

L'inviato di "Striscia la Notizia" raccoglie le testimonianze di alcuni clienti di imprese che hanno preteso versamenti in anticipo per lavori edilizi eseguiti solo parzialmente. Tra gli intervistati del tg satirico anche Rocco Casalino che, a fronte del pagamento di 42mila euro dei 45mila pattuiti, si è trovato con il 60% delle opere non portate a termine. E gli impresari? Dicono di non avere avuto a che fare con lui e con gli altri committenti.

"Non conosciamo Rocco Casalino, né le altre persone che ha citato" rispondono i due impresari romani Dante e Valerio a Moreno Morello. "Forse non si ricordano di me ma dei miei bonifici sì visto che si tratta di decine e decine di migliaia di euro. L'unico difetto che ho avuto in questa situazione è che ho pagato di più e prima" ha ribadito Rocco Casalino all'inviato.

Un'altra testimonianza arriva da una cliente che ha raccontato a Striscia: "Il preventivo ammontava a circa 25mila euro. La piccola impresa ha iniziato i lavori in cantiere per poi iniziare a rallentare dicendo che erano venuti fuori degli imprevisti e che volevano che anticipassi i soldi concordati. Dopo aver anticipato quasi l'intero importo sono spariti".