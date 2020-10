Ristoro operatori, Morani: pronto Dl per Cig e indennizzi a fondo perduto

Per il ristoro degli operatori che subiranno perdite economiche a causa delle norme anti-Covid, "il provvedimento è pronto". Lo ha spiegato Alessia Morani, sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico. Il Dl prevede "contributi a fondo perduto, stop alla rata Imu, credito d'imposta per affitti, cassa integrazione, indennità per lavoratori stagionali dei diversi settori, reddito d`emergenza", ha detto in attesa del via libera al provvedimento.