Pordenone, maxi rissa con spari: 4 feriti

A Pordenone almeno quattro persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, in una rissa in cui sono rimaste coinvolte oltre dieci persone.

Si tratterebbe di cittadini stranieri, probabilmente indiani. E' accaduto nella serata di lunedì a Villanova di Prata. La persona ferita più gravemente è stata colpita da più colpi di arma da fuoco.